Il futuro del volley donne. Rebus Mosaico e Teodora

Ancora poche notizie sui progetti per il volley femminile ravennate della prossima stagione. Il Mosaico deve gestire due titoli di B2. Uno sarà ovviamente ceduto, mentre l’altro potrebbe rimanere per dare uno sbocco cittadino al buon vivaio, già in mostra nella squadra "junior" in mano a Focchi. Ma la proprietà veneta potrebbe non riconfermare il proprio impegno e diverrebbe necessaria anche la ristrutturazione dal punto di vista logistico (Daniele Ricci non farà più parte del progetto). Nessuna notizia ufficiale dall’Olimpia Teodora che, dopo la retrocessione in serie C, si è interessata a rilevare una nuova B1. Il progetto sportivo a grandi linee c’è, con la conferma di Simona Rinieri nei quadri dirigenziali, ma va costruita la solidità economica. Intanto proseguono le finali giovanili per le quali il Mosaico ha brillantemente qualificato tutte e tre le proprie formazioni. In archivio la Under18 (affrontata a Bari in una "mista" con la Libertas Forlì) e la Under16 (sfumato di un soffio l’ingresso nei quarti a Bormio). Ora tocca alle più piccole, le Under14 che partono con il titolo regionale già in bacheca, vinto contro l’Anderlini Modena che aveva invece battuto il Mosaico nelle altre due categorie. A Cesena, nel ricordo della finale 2023 trasferita per le conseguenze dell’alluvione, ieri le prime partite nel girone che comprende Cutrofiano (Puglia), Volpiano (Piemonte) e la qualificata Roma Friends. La prima passa alla fase successiva. Finalissima il 2 giugno.

Marco Ortolani