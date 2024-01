Il grande ex. Stoytchev ’vede’ il sorpasso:: "Al PalaPanini per vincere»

Mai come quest’anno Radostin Stoytchev torna a Modena, in casa della squadra che lo esonerò repentinamente nella primavera del 2018, con un’opportunità grossa non solo per vincere, ma anche per fare un balzo davanti alla Valsa Group in classifica, scavalcandola al settimo posto. Ecco le sue parole prima del match: "La partita con Modena è molto importante per il momento del campionato e per la classifica della stagione regolare. Affrontiamo una squadra che nel girone di andata ha saputo ribaltare la partita in casa nostra grazie all’esperienza di giocatori come Juantorena, Bruno e Stankovic, che hanno cambiato completamente la gara. Spirito? A Trento gli ho solo fatto notare una scelta che ha fatto, dove ha dato due volte la palla a Mozic, ma era una situazione di gioco. Jovovic sta lavorando bene e avrà certamente sempre più possibilità in futuro. Modena è in un momento nel quale deve reagire, soprattutto in casa, a noi servono i punti e cercheremo di ottenerli anche in un palazzetto caldo come il PalaPanini". Infine, dopo Spirito e Jovovic, il tecnico bulgaro parla di Dzavoronok e Mozic: "L’anno scorso lui quasi non ha giocato e questo ha condizionato la sua prima parte di stagione. Donovan è un giocatore di alto livello con fondamentali importanti come attacco e battuta. Puntiamo tanto su di lui anche e speriamo che continui in questa direzione, che è quella giusta. Sono contento di come lavora e anche fuori dal campo lo trovo una persona eccezionale. Mozic? C’è sempre, lavora tanto, ma non è semplice per lui con una condizione fisica non ottimale. Non può allenarsi come vorrebbe e chiaramente per un giocatore come lui giovane e con tanta voglia non è una situazione facile".

a.t.