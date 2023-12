Il mezzo passo falso in casa. Shehu timbra al debutto. Ma la Cdr non va oltre il pari

cdr mutina

1

castelnuovo

1

CDR MUTINA: De Chirico, Ziliani (32’ Corbelli), Ligabue, Cipolli, Shehu, Ognibene, Gollini, Montorsi (63’ Panzanato), Nadiri, Pilia, Gualdi (53’ De Pietri). A disp. Macchioni, Shanableh, Lazzaretti, Farina, Bonvicini, Turci. All: Greco. CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti, Gilioli, Bellei Ponzi, Bosi, Pedroni, Fosu (20’ Stanzani, 83’ Cantaroni) Reggiani, Carbone (88’ Pederzoli), Di Guglielmo, Copertino. A disp: Braglia, Armaroli, Rebecchi.

Arbitro: Volpato di Piacenza

Reti: 40’ Copertino, 68’ Shehu

Note: ammoniti Nadiri, Gualdi, Fosu, Gilioli, Di Guglielmo.

La Cdr Mutina si fa imporre il pari in casa da un buon Castelnuovo e vede le prime due della classe (Vianese a +11 e Bibbiano a +9) scappare via venendo agganciata al 4° posto dal Baiso, mentre la truppa di Consoli fa un piccolo passo in chiave salvezza. In avvio per la squadra di Greco ci prova Gollini, ma la conclusione va a lato. Al 2’ Di Guglielmo fa venire i brividi a de Chirico, ma il suo tiro sfiora il palo.

Al 9’ ottima combinazione ancora degli ospiti con Copertino che libera Di Guglielmo, ottimo tiro che si stampa sul palo a De Chirico battuto. Al 32’ si vede la Cdr: fuga sulla fascia di Cipolli, cross per Nadiri che tutto solo calcia clamorosamente sopra la traversa, poco dopo il nuovo arrivato Shehu di testa colpisce ma la conclusione finisce ancora fuori.

Al 41’ la gara si sblocca: Carbone pesca in profondità Copertino che fulmina il portiere di casa con un tiro a fil di palo. Nella ripresa i locali spingono e prima Pilia colpisce il palo dopo un’azione carambolesca, poi Nadiri dalla distanza tira alto. Al 62’ Montorsi perde palla malamente, Di Guglielmo pesca Copertino ma stavolta il suo diagonale finisce fuori. Al 68’ arriva il pareggio con la punizione di Shehu che trafigge Menozzi da posizione angolata con la specialità della casa dell’ex cavezzese.

Nei minuti finali della gara ancora protagonista la squadra di Greco con De Pietri, Panzanato e Cipolli, ma il portiere Menozzi e la difesa dei biancoblu tengono il punteggio in parità. C’è ancora spazio per un ultimo sussulto al 90’, con Corbelli che supera Menozzi in uscita, ma è lo stesso portiere poi a recuperare il pallone salvando il risultato prima del triplice fischio.