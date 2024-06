Il mondo del volley si è ritrovato. Che successo per il Raduno Epocale

Successo pieno per il quadriennale "Raduno Epocale" della pallavolo, giunto alla sua quinta edizione, la prima aperta anche alle donne, fattore che ha portato le presenze vicino a quota 400. Al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna i presenti si sono infilati la maglia celebrativa (scelto il colore arancione) e si sono schierati nell’affascinante luce del tramonto sulla sabbia. E’ seguita la lunga sequenza di premiazioni che ha visto sfilare sul palco supercampioni come il croato Causevic e il russo Pancenko (coppia straniera della Conad fine anni ottanta) , Stefano Mengozzi, lo storico coach Ricci, il professor Piazza (primo allenatore "di importazione" insieme ad Oddo Federzoni) e campionesse come Bernardi, Zambelli e Rinieri, ma anche dirigenti, arbitri, giornalisti, tifosi, massaggiatori, collaboratori e giocatori di secondo piano, in evidenza per simpatia e originalità. Gli organizzatori Margutti, Ragni e Rusticali hanno potuto riscuotere, sul palco, il tributo di riconoscenza dei presenti, molti dei quali giunti da fuori città pur di non mancare a questo appuntamento con i ricordi e con l’amicizia. "La sesta edizione? Fra quattro anni, non prima!" hanno dichiarato i tre, molto soddisfatti, ma anche affaticati da mesi di preparativi e dalle emozioni della serata.

Marco Ortolani