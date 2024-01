Il Mosaico tra le mura amiche. Esordio per il libero Vianello

Tornano in campo i nove gironi della serie B maschile, i 5 di B1 femminile e i 10 di B2 femminile, per un totale di quasi 300 squadre e di 3500 atleti. Il Mosaico Ravenna riparte dal PalaCosta, sfidando con inizio alle 18, la Tecnilux di Pavia, che ha lo stesso numero di punti e lo stesso obiettivo di uscire dalla zona rossa della classifica. La rosa di coach Fabio Tisci ha operato, durante le feste, il cambio del libero. Al posto di Alessia Fini farà il suo esordio la veneta Vittoria Vianello, proveniente da altro girone di B2.

La squadra ravennate, dopo diversi mesi di difficoltà, è reduce da due vittorie consecutive, le uniche della stagione, ottenute in dicembre: un netto 3-0 contro la prima in classifica e un sofferto 3-2 contro l’ultima, che hanno portato 5 punti e un po’ di serenità in un ambiente appesantito dalla lunga serie-no iniziale. Peraltro, dopo la gara di oggi, il Mosaico tornerà in campo solo il 10 febbraio per una strana conformazione del calendario. Serie negativa anche per la Pietro Pezzi, che ha perso le ultime cinque partite del 2023, ma il calendario non è generoso, proponendo una trasferta a Castelferretti sul campo della formazione che guida la classifica con una sola sconfitta su 10 incontri (la prima, contro Ferrara). Il gruppo di Rizzi, però, è al completo e potrà considerare la trasferta come un test in vista delle gare più alla portata. Trasferta marchigiana anche per il Mosaico Jr che scenderà a Filottrano contro una squadra che frequenta gli stessi quartieri, al momento tranquilli, della classifica. Coach Focchi ha tutte le effettive a disposizione e punterà ad iniziare l’anno con un successo. Viaggio nelle Marche per l’Olimpia Teodora, addolorata nei giorni scorsi dalla scomparsa del 58enne dirigente Roberto Fusaroli.

La gara contro Pesaro (seconda con 2 sole sconfitte) sembra fuori portata per la giovanissima truppa di Dominico, che occupa l’ultimo posto. Il Massa Volley, che occupa un sorprendente terzo posto, affronta in casa, con i favori del pronostico, la Raggini Rimini. Un’occasione per consolidare e stabilizzare il rapporto con l’alta classifica. Ancora la regione Marche nel cammino anche della MyTech Cervia, che affronta la difficile trasferta a Fermo, partendo dalla tranquilla posizione di classifica meritata nel 2023.

Marco Ortolani