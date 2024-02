Il motivi del confronto. Antipasto di play-off. All’andata super rimonta biancoblù

Seconda forza del lotto contro sesta, quello di oggi al Palaestra è un chiaro antipasto di play-off. Se poi le due squadre si ritroveranno veramente nella post season (come accadde anche nella stagione 2020/2021, all’altezza della semifinale) lo sapremo solo a fine marzo. Intanto oggi ci sono in palio punti pesantissimi per entrambe. All’andata fu 3-2 per la Emma Villas, abile a rimontare vincendo quarto set e tiebreak (15-10). Per Siena nella circostanza 18 punti per Copelli e 18 anche per Tallone, 17 furono messi a segno da Krauchuk. Per Brescia 24 da Gavilan, 20 da Klapwijk e 15 da Cominetti. È lecito attendersi nomi simili tra i top scorer della serata odierna. Nell’ultimo turno di campionato Brescia ha perso al quinto con Ravenna al termine di un match durato due ore e ventidue minuti. In evidenza Klapwijk (25) e Cominetti (23), ma alla fine l’ha spuntata di un’incollatura Ravenna (15-13). "Siamo in fiducia grazie anche alle ultime vittorie che abbiamo conquistato – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci al sito ufficiale della società biancoblù –, Abbiamo preparato bene questa partita, sappiamo che ci attende un match assai complicato. Nel girone di andata la sfida fu decisa al quinto set al termine di una gara certamente equilibrata. Brescia ha un opposto forte e in generale ha attaccanti di qualità, con Gavilan e Cominetti che stanno facendo buonissime cose. Ci siamo allenati bene anche questa settimana, l’obiettivo che ci poniamo è quello di conquistare altri punti per arricchire la nostra classifica".

Fischio di inizio alle 18, arbitrano Marconi e Marotta. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma CiaoTickets, la biglietteria del palasport sarà aperta oggi a partire dalle 16.