Il palleggiatore incredulo. Coach Medei: "Il gruppo deve prendere coscienza del suo valore». Boninfante, la gioia del ’bimbo’: "Ho sfidato chi ammiravo in tv»

"Al palazzo non si passa" e poi il coro di buon compleanno cantato dagli stessi giocatori biancorossi ai tifosi della curva. Così va in archivio una settima giornata festosa per la Lube, prima di due gare – di campionato – consecutive in casa, domenica arriverà Modena all’Eurosuole Forum. Parola all’mvp Boninfante: "Siamo stati molto bravi a imporci, nonostante l’assenza di Loeppky. Abbiamo disputato una bella partita di squadra perché vincere 3-0 contro Piacenza, che finora non aveva mai perso, vuol dire essere stati sul pezzo. La spinta del pubblico è stata importantissima, i tifosi si sono sentiti molto nel giorno del loro 13° compleanno e gli abbiamo fatto un bel regalo. Per me è un po’ strano giocare contro elementi di questo calibro da protagonista, fino a due anni fa li guardavo in televisione e adesso confrontarmi con loro è un grande privilegio".

L’analisi di coach Medei: "Abbiamo giocato proprio una bella partita, sbagliando poco. Sono molto contento per l’atteggiamento dei ragazzi anche in difesa, tutti volitivi, aggressivi. Prove così ci caricano di responsabilità perché dobbiamo dimostrare di poterci ripetere a questi livelli. Non sarà sempre possibile, ma questo gruppo deve prendere coscienza di potersi esprimere in questo modo. Ci siamo dedicati molto al servizio in queste settimane e finalmente si sono visti i frutti: pochi errori, buone battute tattiche e la giusta spinta quando serviva. Sono tre punti importanti in ottica Coppa Italia: il focus è sulla nostra crescita, ma ci teniamo a essere presenti agli appuntamenti importanti".

an. sc.