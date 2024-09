Il primo giorno dei Lupi

Lo hanno definito il primo atto di una nuova stagione e il primo passo dell’auspicabile rinascita. Questo il concetto lanciato per il giorno del raduno della Codyeco Lupi che ieri si è radunata al PalaParenti in vista del campionato di serie B. Numerosi i presenti all’appuntamento. “Al di là della categoria”, come è stato detto. L’obiettivo, ben noto, è il ritorno immediato in A (centrando la promozione in A3) al termine della stagione 2024-25. La formazione titolare, sulla carta, è in grado di dominare sia in campionato che in Coppa Italia. Solo la sfortuna, sotto forma di infortuni e contrattempi, potrebbe tarpare le ali ad una formazione costruita al meglio.

Il ritorno dello sponsor Codyeco ha risollevato il morale di una piazza caduta nella delusione dopo il doppio salto all’indietro dalla A2 alla B. Per tale motivo la promozione in A3 è ritenuta indispensabile per il rilancio. Alle 18.30 il gruppo si è presentato all’esterno del PalaParenti per salutare i tifosi e le autorità presenti. L’amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco Giannoni, dall’assessore Balsanti e dal consigliere con delega allo sport Baldi. Per il club ha porto il saluto il vicepresidente Landi. Hanno parlato: Gozzini (Coni), Giannotti (Rotary Santa Croce-Comprensorio del Cuoio e Gasti per la Fondazione Stella Maris. Per la squadra: coach Pagliai e capitan Colli. Infine, per la tifoseria organizzata, Fedeli. Questi gli atleti presenti: Mignano, Camarri, Simoni, Caproni, Baldini, Pieri, Colli, Pahor, Matteini, Maletaj, Da Prato, Attuoni, Baldaccini e Civinini. Questo lo staff tecnico: Pagliai, Bocini, Finisini, Frangioni, Alpi, Tafi, Sergi, Battistoni, Giampaolo Fontana e Scaduto.

Marco Lepri