Il programma. Domenica prossima la complicata trasferta di Brescia

Domenica prossima trasferta a Brescia, con fischio di inizio alle 17,30. Sarà un altro impegno delicato per Emma Villas, visto che la Gruppo Consoli Sferc condivide con Ravenna e Prata di Pordenone la vetta della graduatoria con 36 punti.

La squadra dell’ex Raffaelli, il cui impiego però è piuttosto limitato, nell’ultima giornata si è imposta non senza soffrire sul campo di Reggio Emilia. 3-0 il finale a favore di Brescia, con parziali 25-23, 25-23, 25-19; nei primi due set c’è stato grande equilibrio, mentre nel terzo la co-capolista ha fatto valere il maggior tasso tecnico. 16 i punti messi a segno dall’opposto Astengo Yordan Bisset, 13 quelli realizzati da Tondo e Cavuto.

All’andata, al Palaestra, Brescia si impose al tiebreak dopo essere stata sotto per due set a zero. Come detto, in vetta alla graduatoria dopo le partite della sedicesima giornata di campionato c’è anche Prata di Pordenone che nel più classico dei testacoda ha regolato Palmi con diversi patemi specialmente nel primo set, chiuso ai vantaggi (27-25), imponendosi poi tenendo gli avversari a 21 e 22 negli altri due parziali.

La cura Montagnani fa bene a Catania: dopo aver stoppato nell’ultima giornata del 2024 la corsa di Brescia in vetta alla graduatoria, nel turno di ieri la formazione siciliana ha agevolmente regolato Macerata issandosi al quarto posto solitario della graduatoria con 28 punti. 25-16, 25-22 e 25-20 i parziali in favore della Cosedil Acicastello, in cui ha brillato l’ex Emma Villas Lucconi con 15 punti.

Da quota 25 si è staccata anche Aversa, vittoriosa a Pineto dopo una maratona di cinque set; campani adesso a quota 27, a fianco di Cuneo che ha espugnato Porto Viro in quattro set in una delle tante sfide con valenza playoff. Colpaccio di Cantù che ha vinto a Fano.