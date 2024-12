Il programma. Oggi tutte le gare. Coach Montagnani chiamato a Catania

Si giocano oggi anche le altre sei partite della seconda giornata del girone di ritorno. E in campo torna una vecchia conoscenza di Emma Villas, coach Paolo Montagnani, che ha preso il posto del dimissionario Camillo Placì sulla panchina della Cosedil Saturnia Aci Castello (Catania). Montagnani è stato a Siena nella stagione 21/22, quando prese il posto di Tubertini dopo tre giornate, e nel 22/23, quando fu esonerato dopo la sconfitta a Verona. Questo il comunicato ufficiale della società: "Montagnani si unirà alla squadra in occasione della trasferta di Brescia in programma domenica 29 dicembre, e sarà coadiuvato dallo staff tecnico interamente confermato, composto da Marco Lionetti vice allenatore, Mauro Puleo e Mauro Lo Deserto assistenti allenatori, Daniel Leocuna preparatore atletico, Emanuele Messina scout man, Alberto Besana fisioterapista, Cesare Gradi team manager. Alla ripresa degli allenamenti dopo la trasferta verrà presentato alla stampa".