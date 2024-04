Il programma. Poche ore di riposo e di nuovo in viaggio

Neanche il tempo di godersi il successo in gara uno che si torna subito a sudare.

Poche ore di riposo e l’indomani la Yuasa

Battery di coach Ortenzi era di nuovo in palestra per preparare al meglio

gara-2 in programma

domani alle ore 18 in quel di Ravenna. Farà ancora una volta caldo in campo per una gara decisamente complicata con Ravenna che vorrà far valere il peso specifico del Palasport amico, Palas che nella sua storia ha vissuto tantissimi trionfi e trasuda pallavolo in ogni suo angolo. Grotta lo sa bene, in campionato ci sono voluti 5 set per avere la meglio su Bovolenta e compagni ma non saranno soli.

E’ pronto un esodo

alla volta della Romagna per cercare di chiudere subito i conti in questa semifinale: oltre ad un pullman organizzato proprio dagli skapigliati, sono pronte a partire dal fermano domani tantissime auto private. Per informazioni sul pullman e sulle agevolazioni

concordate tra le

società è possibile

rivolgersi proprio a "Gli Skapigliati".