Il programma. Rientro notturno. A partire da oggi si pensa a Pineto

Rientro notturno per la squadra che oggi tornerà subito in campo per preparare il prossimo appuntamento. Domenica alle 17,30 è infatti in calendario al Palaestra la sfida, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno, contro Pineto, compagine contro cui all’andata Nelli e compagni si imposero al tiebreak rimontando uno svantaggio di due set a zero. Secondo il programma di lavoro la truppa si allenerà oggi dalle 15 alle 18,30 mentre domani effettuerà la seduta di rifinitura dalle 16 alle 18. Quella contro Pineto sarà la prima di due partite casalinghe consecutive: lunedì 6 gennaio, sempre con fischio di inizio alle 17,30, al Palaestra arriverà Ravenna per la terza giornata del girone di ritorno. Prevendita già attiva per la sfida con Pineto sul circuito Ciaotickets: il tagliando intero costa 15 euro, il ridotto 9. La riduzione si applica per tesserati Fipav, Over 70 e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Sotto i 10 anni il biglietto costa un euro.