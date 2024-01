Il programma. Sabato prossimo trasferta in Abruzzo per i biancoblù

La Emma Villas torna in campo sabato prossimo, ancora in trasferta alle 20,30: Pierotti e compagni saranno impegnati al PalaVolley Santa Maria di Pineto. La squadra abruzzese ha giocato ieri sera a Brescia, perdendo al tiebreak dopo essersi trovata in vantaggio per due set a uno. 12-25, 25-16, 22-25, 25-16, 15-10 i parziali in favore della formazione di casa. Il quindicesimo turno è piuttosto frammentato: dopo le due partite di ieri, oggi sono in programma tre gare. Alle 16 in campo Ortona e Porto Viro, poi alle 18 le due sfide che riguardano l’alta classifica: la capolista Grottazzolina ospita la Conad Reggio Emilia, al Pala De Andrè di Ravenna big match tra i padroni di casa e Cuneo. Rinviate le partite fra Cantù e Castellana Grotte (recupero il 24 gennaio) e fra Santa Croce e Aversa (recupero il 31 gennaio), per la presenza nei roster di queste squadre dei giovani azzurri convocato per il Torneo Wevza in corso a Francoforte.