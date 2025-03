IL PROGRAMMA. Trasferta proibitiva per la Npsg contro Sassuolo

Il calendario della Serie B maschile proporrà alla 24ª giornata uno scontro proibitivo per la Npsg Trading Logistic che sarà ospite di un ambizioso Kerakoll Sassuolo, terza forza del girone. Al ’PalaPaganelli’ oggi alle 18.30 i biancazzurri proveranno a far dimenticare la netta sconfitta dell’andata. In Serie C maschile la Vdm Mulattieri affronterà al ’PalaConti’, oggi alle 17 la Grafiche Amadeo Sanremo, avversario ostico che al momento occupa la terza posizione in classifica. In Serie C femminile (20ª giornata) per il Futura in trasferta a Diano Marina contro Villa Levi questa sera alle 21 al Palasport Canepa. Le bolanesi puntano all’ottava vittoria consecutiva. Intanto al palazzetto dei Prati di Vezzano le under 16 di coach Menconi giocheranno la finale territoriale di categoria contro la Pallavolo Spezia di coach Boschi.

In Serie D femminile la capolista e già promossa Rainbow Volley La Spezia affronterà senza pressioni in esterna la Serteco Volley School. Oggi alle 18 a Genova, Pilli e compagne proveranno a continuare la lunghissima striscia di risultati positivi, per dare un’ulteriore prova delle proprie indiscusse qualità. Ci sarà spazio per le ragazze finora impiegate un po’ meno. Match interno per il Volley Colombiera al palazzetto di Ameglia dove arriverà la Normac Avb domani alle 20. Sfida casalinga anche per il Volley Santo Stefano Magra che al ’PalaConti’ stasera alle 21 ospiterà il fanalino di coda Spazio Sport in una sfida dall’esito quasi scontato. In Serie D maschile si disputerà la quinta giornata dei playout con la Vdm La Spezia Steel impegnata fuori casa contro i genovesi dell’Asd La Salle, attuale ultima della classe. La sfida si disputerà domani alle 20 ai Capannoni Ex Ansaldo. Fermi, invece, i play-off che riprenderanno il 5 aprile.

Ilaria Gallione