Il ricordo. Standing ovation per Bagnoli: applausi e lacrime

Una standing ovation lunga più di un minuto, un saluto commosso di tutto il PalaPanini, a testimoniare quanto l’appellativo di ‘tempio della pallavolo’ sia azzeccato, ancora adesso e nonostante una stagione non di quelle da far passare agli annali, almeno sin qui. Perché in mancanza di una commemorazione ufficiale, di un funerale o di un evento pubblico studiato ad hoc nelle sue terre natali, è bastato che sui maxi-schermi del PalaPanini comparisse la foto di Daniele Bagnoli per far scattare un applauso lungo, sentito, pieno di riconoscenza e di cultura sportiva come nessun altro palasport avrebbe potuto tributargli. Prima del fischio d’inizio Modena Volley ha deciso di omaggiare così, in maniera semplice e pulita, il condottiero dell’ultimo lungo ciclo vincente, quello della prima Daytona di Vandelli con cui Bagnoli, tra 1993 e 1997, conquistò due scudetti, due coppe Italia, due Champions League: l’annuncio dello speaker, la foto sugli schermi. E la risposta è stata immediata e commovente, tanto che più di un ‘big’ sugli spalti aveva gli occhi lucidi, dagli ospiti Bruno Da Re e Fabio Soli, unitisi all’applauso, fino a Luca Cantagalli e Franco Bertoli, i primi campioni da Bagnoli allenati, ospiti d’eccezione di un palasport gremito. È proprio Soli, tecnico dell’Itas e figlioccio sportivo di Bagnoli, a raccontare le emozioni della standing ovation del palazzo: "Modena è speciale. Lui è stato speciale per Modena e la città lo era per lui. Quello che è stato fatto al PalaPanini oggi (ieri sera, ndr) è qualcosa che testimonia questo legame speciale, particolare. Parlare di Bagnoli per me è un privilegio, posso testimoniare cosa è stato per la pallavolo in generale e per me in particolare, ma credo che l’applauso del pubblico sia arrivato fino in cielo, proprio dove lui è ora". L’ultima nota, però, è di rammarico per la poca attenzione dimostrata nei confronti dell’allenatore che ha vinto più di tutti nel volley: "Credo Daniele meritasse di più di qualche pagina di giornale il giorno dopo la morte".

a.t.