Il ’ritorno’ dell’Invicta. Tre set pieni d’autorità

E dopo due ko di fila l’Invicta di Fabrizio Rolando risorge. L’ultima sfida dell’anno, valida per la tredicesima giornata di serie B maschile, ha visto i grossetani imporsi per 3-0 sull’Arno Castelfranco: grande prova di carattere e di forza per Alessandrini e compagni che sono andati a vincere con autorità contro un avversario da sempre ostico per 25-18, 25-16, 25-22.

"Siamo riusciti a concretizzare quello che non eravamo riusciti a fare mercoledì nel turno infrasettimanale – dice Gianluca Pellegrino –. Abbiamo trovato continuità nel gioco, tutti hanno giocato bene, siamo stati più ordinati e le cose sono venute più semplici. La prossima sarà a Sassuolo, su un campo difficile. Il 2024 è stato un anno positivo, abbiamo avuto qualche problema in gare che dovevamo vincere. Continuimo a giocare tranquilli".

Al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto è arrivato un risultato importante, che serviva ai maremmani per tornare a correre in campionato. La squadra di coach Fabrizio Rolando ha giocato su buoni livelli, ritrovando la serenità che sembrava smarrita nelle ultime due partite. I primi due set hanno sempre visto l’Invicta con la testa avanti, mentre nel terzo Castelfranco parte meglio e costringe Pellegrino e soci a rincorrere. L’Invicta, una volta ripreso in mano il gioco, pareggia i conti e conquista i tre punti della giornata senza troppe difficoltà.