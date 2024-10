Il team di Ferrari paga l’inesperienza. Il Prato ne approfitta e fa suo il match

Seconda sconfitta in altrettante partite per il team maschile di serie C dell’Invicta. La giovane formazione di Enrico Ferrari, ko col Prato, cede 3-1 anche sul campo del Volley Fucecchio: 25-20, 25-23, 22-25, 25-21. I ragazzi di Enrico Ferrari avrebbero meritato di raccogliere qualcosa di più dal confronto perso in casa del Volley Fucecchio infatti i punteggi alti di fine set, stanno a dimostrare quanto la gara sia stata combattuta dai due sestetti in campo. "Ci meritavamo qualcosa di più per come abbiamo lottato e interpretato la gara – ha spiegato coach Ferrari a fine partita –. Potevamo venire via da Fucecchio con almeno un punticino". Escluso infatti il primo set, dove i padroni di casa hanno gestito in controllo, poi la sfida è stata equilibrata, con i grossetani che, seppur partendo un po’ sottotono, sono venuti fuori alla distanza salendo come livello di gioco. L’Invicta, squadra formata da under 20, ha pagato l’inesperienza, infatti nei momenti chiave del set alcune ingenuità hanno finito per penalizzare i grossetani.