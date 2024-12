Il Team Lunigiana cala un poker di successi. Prestazione di carattere contro il Donoratico

Team Lunigiana

ecoresort donoratico

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi Alessia, Bruno Francesca, Bruno Giada, Gorgoglione (C), Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Merello.

ECORESORT PARADU DONORATICO: Ciurli, Fidanzi, Gili, Guerrieri, Lancioni, Magnani (C), Nanni, Paparelli, Pasquadibiscelie, Pellegrini, Pigozzo, Pistillo, Ripoli, Rosellini, Salvadori, Tommasini. All.: Damiano.

Arbitro: Adriano Macri.

Parziali: 25-16, 25-16, 21-25, 25-12.

VILLAFRANCA – Viaggia forte il Volley Team Lunigiana che nel congedarsi dall’ultima esibizione di fronte ai propri sostenitori del 2024 centra il quarto successo consecutivo rimandando sconfitto al “PalaButtini“ per 3-1 il Donoratico che incassa la nona sconfitta. Una vittoria quella del sestetto lunigianese, secondo pronostico. Con il 3 a 1 rifilato alla squadra livornese in 89’ minuti, la formazione diretta dalla coppia Bragoni-Merello conferma la quarta posizione nel campionato di Serie C Femminile, girone B.

Il punteggio finale ci sta tutto, in virtù di una superiorità evidente che non ha trovato riscontri solo nel terzo set, ma che hanno esaltato l’abilità di capitan Gorgoglione, capace di chiudere in attacco con un indicativo 73%. La arancio bianconere si sono calate sul parquet villafranchese con Brizzi al palleggio, opposta Arianna Poli, centrali Zonca e Leri, Gorgoglione e Marku pronte a scaricare “pietrate“ nel campo avversario. Oggi alle 21 al “PalaPediatrica“, nell’ultima gara de 2024, il Team Lunigiana è ospite del Verodol Bcd Casciavola Volley.

Classifica: Delfino Pescia, Livorno 28 punti, Porcari 27, Team Lunigiana 22, Montebianco e Follonica 20, Quarrata 18, Cascina 17, Migliarino 16, Folgore San Miniato e Oasilido 12, Aglianese 11, Casciavola 10, Bottegone 7, Donoratico 4.

Enrico Baldini