Il tecnico di Milano. L’ex Roberto Piazza non nasconde la soddisfazione: "Tanti cambi, ma sesti come eravamo l’anno scorso»

Contraltare rispetto all’umore nero di Alberto Giuliani è il volto più disteso di Roberto Piazza, coach di Milano che con la vittoria a Modena si è garantito un quarto di finale di Coppa Italia a Civitanova Marche, decisamente più abbordabile rispetto a quello che attenderà Modena a Perugia. Sulla partita pochi dubbi, sia sulla rimonta della Valsa Group che sulla chiusura del quarto set: "Il terzo set è stato caratterizzato da gravi imprecisioni nostre che hanno rimesso Modena nella partita. In quel momento la Valsa era sott’acqua, poi è stata brava ad aggrapparsi all’ossigeno e a risalire la corrente. Il quarto set è stata la sfida tra due pugili sul ring che se le sono date di santa ragione, fortunatamente per noi Kaziyski e Reggers hanno saputo dare l’accelerata dai nove metri e con l’attacco alla fine".

Piazza precisa il suo pensiero sull’imperioso scatto nel finale di partita: "Mi fa piacere che si rimarchi la nostra accelerata nel quarto set, ma abbiamo subito la stessa sorte nel terzo da parte di Modena. Però è stato uno scatto dovuto a due individualità, ma io credo che abbiamo a disposizione una rosa in grado di accelerare come squadra, non solo coi singoli". Infine il coach originario di Parma commenta classifica e rimpianti, di entrambe le squadre: "La classifica che vediamo è dettata da quello che ha detto il campo. Ognuno, noi come Modena, può recriminare su qualche situazione: noi sia a Trento che a Verona che a Perugia abbiamo perso set pur essendo avanti di tre punti sul finale. Io accetto il verdetto del campo, perché siamo sesti come l’anno scorso pur avendo cambiato tanto e confermarsi in un campionato come quello italiano non è mai facile. I miei ragazzi avevano bisogno di autostima e oggi (ieri, ndr) ne hanno guadagnato un po’".

a.t.