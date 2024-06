Il torneo di Lube nel Cuore. I tifosi si danno al beach

Torna oggi la 2ª edizione di "Lube nel Cuore on the beach", il torneo di volley 4x4 misto allestito sul lungomare sud di Civitanova, all’altezza dello stabilimento balneare I due re. Tra una partita e l’altra della kermesse griffata Delta Motors, con il patrocinio del Comune, i tifosi lanceranno la campagna tesseramenti 2024/25 per iscriversi al club Lube nel Cuore. L’orario d’inizio del torneo è alle 8.30, sono nove le squadre iscritte alla competizione. Il programma prevede una giornata di beach volley con una parentesi istituzionale riservata all’assemblea dei soci del tifo organizzato. Le premiazioni, in palio il trofeo per i vincitori e una cena offerta dal ristorante I due re, avranno luogo in serata (intorno alle 18.30) e potrebbero coinvolgere figure di spicco della Lube e dell’amministrazione locale. A fine giornata i Predators si concederanno una cena sociale di buon auspicio in vista della prossima annata. A proposito di tifosi, c’è la novità che potranno seguire le partite della SuperLega anche su Dazn. Nel biennio 2024/25 e 2025/26 una selezione di gare della massima serie, nello specifico due per weekend, saranno trasmesse in live streaming dall’app che già garantisce la visione della serie A di calcio. Dazn andrà ad integrarsi all’offerta (completa) di Volleyball Tv e alle dirette in chiaro di Rai Sport.

Andrea Scoppa