Il torneo giovanile, oggi e domani, con i ragazzi del Villefranche Beaujolais. BabyVolley, profumo di Francia

Prende il via oggi la diciannovesima edizione del torneo BabyVolley. Un’edizione da record quella di quest’anno per l’ormai tradizionale appuntamento organizzato da Diffusione Sport che porterà a Imola 54 squadre da tutta Italia, e non solo, con oltre 600 atlete e atleti che tra oggi e domani si sfideranno sotto rete nei campi allestiti nelle dieci palestre di Imola.

Le formazioni presenti al torneo sono divise nelle sei categorie under 12, under 13, under 14, under 16 e under 18 per le squadre femminili e under 17 per le squadre maschili. Le squadre provengono non solo dall’Emilia-Romagna, ma anche da Marche, Lombardia, Veneto e Toscana, con il tocco internazionale offerto dalla presenza della francese Vb Villefranche Beaujolais, che prenderà parte al torneo under 17 maschile.

Le squadre giocheranno le partite tra oggi e domani, fino ad arrivare alle finali che avranno tutte luogo domani pomeriggio al PalaRuggi, anche quest’anno teatro del gran finale della manifestazione.

"BabyVolley rappresenta un appuntamento imperdibile per la pallavolo giovanile – afferma Pasquale De Simone, numero uno di Diffusione Sport –, un momento di passione e condivisione che ogni anno cresce sempre di più. Il torneo è un’opportunità straordinaria per atleti e atlete di confrontarsi, migliorarsi e vivere l’emozione di uno sport che unisce".

Al successo di BabyVolley contribuiscono gli oltre 80 volontari di Diffusione Sport, molti dei quali sono i genitori delle ragazze iscritte ai corsi di pallavolo che rendono possibile la realizzazione di questo e degli altri numerosi eventi che Diffusione Sport organizza nel corso dell’anno. E in questo 2025, ventesimo anno per la società imolese (affiliata Fipav dal 2005), tra gli eventi in cantiere non mancherà una speciale festa di compleanno.

l. m.