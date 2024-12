Il vicepresidente Fabio Mechini. "Era una partita fondamentale per noi l’abbiamo approcciata bene e siamo stati lucidi e pazienti nel quarto set»

Al termine della vittoriosa partita di Aversa il vicepresidente Fabio Mechini ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale della società: "Siamo molto contenti per questa vittoria – ha detto il dirigente di Emma Villas –, perché è stata ottenuta in un campo difficile e contro una squadra forte che sin dall’inizio del campionato sta giocando una buonissima pallavolo. Questa partita era fondamentale nel nostro percorso, l’abbiamo approcciata bene e abbiamo continuato a mostrare una buona pallavolo anche nel secondo set. Siamo stati lucidi anche quando i nostri avversari sono cresciuti, portando a casa il terzo set, e soprattutto nel quarto set quando ci siamo ritrovati in svantaggio di alcuni punti. In quel frangente siamo stati pazienti, abbiamo ricostruito il margine fra noi e loro prendendo poi l’abbrivio per la fuga decisiva".

Il successo di Aversa fa il paio con quello di sabato scorso su Reggio Emilia. Sei punti in due partite per un tentativo di rimonta verso le posizioni play-off, cui si qualificheranno le prime sette della regular season: "Questa è la nostra seconda vittoria consecutiva, per noi è un momento sicuramente positivo – ha affermato ancora Mechini –, adesso dobbiamo pensare alla gara che giocheremo domenica al PalaEstra contro Pineto, formazione in grado di mettere in difficoltà chiunque. Hanno vinto nettamente contro Macerata e all’andata ci crearono diversi problemi nei primi due set, prima della nostra rimonta. Spero di vedere tanto pubblico al palasport, questi ragazzi hanno bisogno del sostegno della nostra gente. Nel turno successivo saremo ancora in casa, vogliamo conquistare il maggior numero di punti".