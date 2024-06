Il vivaio del Volley Prato macina successi. La meglio gioventù sfila alla festa a Tavola

Se la prima squadra è retrocessa in serie C, il vivaio del Volley Prato continua a ottenere successi. Durante la festa societaria organizzata a Tavola c’è stato il riconoscimento ai componenti del ‘misto’ di Emanuele Parretti che, vinto il titolo provinciale, adesso parteciperanno al torneo elite. Dopo di loro sul palco si sono avvicendati la I Divisione di Davide Bellucci, seconda nel provinciale, l’Under 19 di Novelli, campione provinciale, l’Under 17 d’eccellenza allenata da Barbieri, seconda nel regionale, l’Under 15 di Novelli e Bellucci, seconda nel provinciale, terza nel regionale e vincitrice della Coppa Biancorossa. E ancora l’Under 13 Senior di Barbieri e Lorenzo Alpini, terza nel provinciale e prima nella Coppa Biancorossa, e l’Under 13 Junior all’esordio assoluto in categoria. Infine, la volta della Serie B e della Serie C. "È stato un anno complicato ma lo avevamo messo nel conto – spiega il presidente Giovanni Giuntoli -. È in stagione come queste, interlocutorie e poco esaltanti sul campo, che, se si lavora bene, si mettono le basi per il futuro. Siamo cresciuti e abbiamo raggiunto il record di tesserati con 133 atleti. Numeri che ci fanno ben sperare per il futuro".