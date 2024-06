Rolando confermato per il sesto anno consecutivo sulla panchina dell’Invictavolleyball

L’Invictavolleyball riparte dalle sue sicurezze in vista della prossima stagione di serie B nazionale. Per il sesto anno consecutivo sarà ancora Fabrizio Rolando a guidare la prima squadra maschile nel campionato di serie B. Rolando, tecnico esperto ed affermato, guiderà i grossetani anche la prossima stagione dopo la bella affermazione di quest’anno, con la squadra capace di conquistare il terzo posto in classifica. Al centro sono stati confermati Alessio De Matteis e Emanuele Ielasi: per il terzo anno consecutivo il centrale "volante" ischitano sarà un giocatore dell’Invicta. Conferma anche per i due schiacciatori Andrea Rossi e Gianluca Pellegrino e per il capitano. Questi tre sono tre elementi di Grosseto (Pellegrino oramai acquisito) che guideranno la squadra con la propria esperienza. Leonardo Alessandrini. Questo gruppo sarà poi rimpolpato con altri innesti, magari dal settore giovanile. Il nuovo alzatore sarà invece Andrea Cordano arrivato un mese fa come il primo colpo in entrata.