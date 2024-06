Marchiani, ancora Yuasa: ecco un triennale : "Sono orgoglioso, sarò tra i più esperti"

Un’altra conferma pesante per una colonna della Yuasa Battery Grottazzolina. Manuele Marchiani, da sei stagioni a Grottazzolina (stagione 2018-2019), ha trovato l’accordo per il proseguimento sempre con la Yuasa per i prossimi tre anni. Le sue mani e quelle del nuovo acquisto Zhukouski saranno la regia della Yuasa in Superlega. "Sono molto soddisfatto e orgoglioso dell’intesa – commenta Marchiani –. Finora i rinnovi procedevano di anno per anno, adesso si cambia: il contratto triennale è un grande attestato di stima da ambo le parti. Sei campionati, metteteci i prossimi tre: la maglia di Grottazzolina è la seconda pelle. La speranza? Disputare tutte e tre le stagioni in Superlega". E per questa maglia ha dato veramente tutto: gare disputate al limite, due dita rotte e anche altro: "Mi sono trovato molto bene a Grottazzolina fin dal primo giorno, vuoi anche per la stima da vecchia data che mi lega a coach Ortenzi. Finimmo in A3 a causa della riforma dei campionati. Tanti momenti difficili, come l’annata del Covid dove subimmo oltremodo uno stop che non dette vincitori, ma eravamo primi per distacco, senza mai una sconfitta. Poi il ritorno in A2 al termine di una stagione trionfale, e adesso dopo appena due stagioni abbiamo chiuso il cerchio, con la promozione in Superlega ottenuta al culmine di una stagione sempre al vertice. Ora con le unghie dobbiamo mantenerci a questi livelli". Con coach Ortenzi un rapporto che si perde nel tempo: alla Boy Legue e alla convocazione per il Trofeo delle Regioni: "A 13 anni si pensa a giocare e divertirsi, vedevo Ortenzi in panchina e anche da giovanissimo aveva le idee chiare. Mai avrei pensato di ottenere la Superlega insieme. Tante sfide, ricordi, tanti bei momenti condivisi". Già protagonista in Superlega con la Lube Civitanova (vice di Vermiglio) e Città di Castello (vice di Corvetta) ora metterà in campo la sua esperienza: "Sarà un campionato molto difficile, dovremo adattarci in fretta al livello di gioco e assumere la giusta mentalità. La salvezza? Da conquistare metro su metro. E rosicchiando punto dopo punto contro chiunque. Dodici squadre, alcune super corazzate: massimo rispetto per gli avversari, ma nessun genere di timore reverenziale. Sono pronto a questa nuova sfida. Ho esperienza, sono il secondo più vecchio del gruppo, darò il massimo. Sarà una stagione da vivere tutta d’un fiato". Qualche settimana in relax ("prima un po di relax a Santo Domingo, poi un po’ di moto su pista, altra grande passione", sottolinea Marchiani) prima del raduno precampionato e la Superlega.

Roberto Cruciani