Pallavolo. Benedetto Volley, il primo colpo è Bonavita

È Marco Bonavita (nella foto) il primo colpo di mercato della Benedetto Cento. E si tratta di un colpo davvero importante. Già, perché la squadra targata Pasquali dopo la promozione in serie C ottenuta attraverso la vittoria dei playoff ha incassato il sì di un atleta di categoria superiore (nelle ultime due stagioni ha giocato nella Spezzanese in serie B) che dopo un lungo corteggiamento ha deciso di sposare il progetto centese. Si tratta un un atleta di grande valore tecnico che può ricoprire diversi ruoli, ma che a Cento con tutta probabilità darà man forte come martello-ricevitore. Cresciuto nel vivaio della Stadium Mirandola, a soli 14 anni è stato aggregato al roster della selezione di serie B, con la quale nella stagione 2021-22 è stato protagonista della storica promozione in serie A3. Bonavita porterà esperienza e carisma a tutto il gruppo neopromosso in serie C, una categoria che la Benedetto Volley affronterà senza dubbio con grandi ambizioni.

s.m.