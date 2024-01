Il volley di B si riposa. Primi bilanci della ‘Pezzi’

Due turni di riposo per i campionati di B maschile, B1 e B2 femminile che disputano le gare della prima fase di Coppa di Lega con le sole prime classificate dei vari gironi.

La ’Pietro Pezzi’ ne approfitta per fare il punto sulla propria attività. "Nei due anni di serie B – afferma il ds Alessio Saporetti – abbiamo fatto esordire in questa categoria tre ragazzi nello scorso campionato (Gardini, Camerani e Foschini, ndr) e uno in questo (Aldini, ndr)". Ma i debutti sono stati altrettanti di più se calcoliamo gli esordi in serie B di giocatori che sono nella nostra rosa in prestito: Tapparo, Zama, Rossi e Fiorini, di proprietà di Zinella Bologna, Faenza e Argenta, che abbiamo valorizzato e hanno fatto parte dei nostri gruppi". La giovane società ravennate deve però fare i conti con una classifica divenuta pericolosa dopo ben sei sconfitte consecutive. Alla ripresa coach Rizzi dovrà innestare un’altra marcia.

In campo femminile novità in casa Mosaico: la schiacciatrice Alexandra Toniolo ha rescisso il contratto rientrando nel Clodia Chioggia con il quale aveva vinto lo scorso campionato di B2, prima del passaggio a Ravenna. La giocatrice era partita titolare, ma nelle ultime uscite le era stata preferita la Ollino, rientrata da un infortunio. "Non faremo mercato – dichiara il ds Ricci – e andremo avanti con le risorse disponibili". L’obiettivo è fatalmente diventato quello della salvezza, dopo l’imprevista serie iniziale di nove sconfitte consecutive che hanno portato alla sostituzione dell’allenatore (Tisci al posto di Barbolini) che ha colto due vittorie e un punto anche nella gara di esordio nel 2024, giocata due domeniche fa contro Pavia. La Toniolo è la terza giocatrice dell’originale sestetto titolare che ha lasciato il gruppo: la palleggiatrice Venco è stata avvicendata dal ritorno in campo della ex team manager Vingaretti e Vianello ha rilevato il libero Fini. Le ragazze di Tisci torneranno in campo il 10 febbraio per il delicato derby al ’Costa’ contro la Clai Imola.

Marco Ortolani