Ilenia Furlanetto si ritira: addio alla pallamano con Casalgrande Padana

Ilenia Furlanetto saluta la pallamano giocata dopo una lunga e splendida carriera, vissuta dal 2013 in avanti con la maglia della Casalgrande Padana (21). La formazione ceramica ha festeggiato la propria capitana nell’ultima sfida di Serie A1 femminile, persa 26-23 al PalaKeope contro Cassano Magnago (34): una sfida ininfluente per la classifica, vista la salvezza già in archivio, ma dove la giocatrice laziale si è accomiatata dal pubblico. La direttrice tecnica biancorossa Giorgia Di Fazzio ha consegnato alla festeggiata una targa celebrativa, con il numero 10 immancabilmente in bella vista. A seguire è stato proiettato un filmato riepilogativo della carriera di Ilenia, con tanto di videomessaggi da parte di chi ha condiviso in prima persona il suo cammino sportivo: giocatrici, ex giocatrici, allenatori, dirigenti. Per l’occasione, dopo la gara tutta l’attuale squadra della Casalgrande Padana ha indossato una maglietta con l’eloquente slogan: "6 unica – Grazie capitano!".

Rubiera. Stop in volata per i Vikings Rubiera (5) in Serie A Gold maschile. I rossoblù cedono 30-29 al PalaBursi con Cingoli (18) e rimangono all’ultimo posto della classifica di A Gold maschile. Nella ripresa i padroni di casa sono avanti di 1 lunghezza sul 19-18, ma devono arrendersi alle 7 reti del francese Renaud-David. Per la salvezza, a questo punto, serve un miracolo.