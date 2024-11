In volo Cuore e orgoglio: la Clai ora sogna

Zuma Castelfranco

1

Clai Imola

3

(25-19; 16-25; 18-25; 23-25)

ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 16, Moschettini 1, Colzi 11, Salinas 11, Tosi, Vecerina 9, Ferraro 1, Tesi, Fucka 13, Fava, Lotti 1, Bisconti. All. Bracci.

CLA IMOLA: Pomili 11, Rizzieri 1, Bacchilega 6, Pinarello 1, Mescoli 3, Ravazzolo 11, Arcangeli, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin 2, Messaggi, Bulovic 14, Stival 13. All. Caliendo.

Arbitri: Pristerà e Galletti.

La Clai è uno scrigno che non finisce mai di sorprenderti. Lo ammiri, lo guardi, e quando lo guardi rimani estasiato da quanto ci trovi dentro. La squadra di Nello Caliendo non è mai scontata, sa sempre trovare il meglio nei momenti di difficoltà e fare quadrato quando le cose cominciato a essere più luminose.

E’accaduto anche a Santa Croce sull’Arno con il Castelfranco, le imolesi sono andate sotto nel primo set, la partita sembrava incanalata verso una sconfitta, e invece qui è venuto fuori il carattere di un gruppo dove tutte cantano e portano la croce.

E’ questo ciò che vuole Caliendo dalle sue ragazze, ed è quanto ha ottenuto in queste prime sei giornate dove sono arrivate 3 vittorie che tengono in corsa la Clai per la permanenza in serie A2. Il match fra le due neopromosse è stato vinto da Imola, capace di stare sul pezzo quando tutto sembrava perso.

Dopo aver lasciato per strada il primo set, le biancoblù hanno avuto la forza di rialzarsi e vincere i successivi tre parziali. Nel primo set le due squadre sono andate a braccetto fino al 18 pari, qui Clai ha segnato un solo punto, mentre Castelfranco ha avuto più precisione imponendosi 25-19. A inizio secondo set, le toscane volano sul 3-0, Stival, Ravazzolo e Pomili ribaltano l’inerzia 4-7. Da qui in avanti la Clai rintuzza tutti i tentativi di rimonta imponendosi 16-25.

Il terzo set comincia nel segno ospite, è subito 1-7, sfruttando questo margine di vantaggio per le toscane non c’è stato niente da fare. Il quarto set è bello impegnativo, ma è Pomili che riesce a chiudere i conti 23-25.

Terza vittoria in stagione, un bel ruolino di marcia che tiene vive le speranze di giocare in serie A2 pure l’anno prossimo. Domenica la Clai tornerà a giocare al PalaRuggi, in via Graziadei arriverà Macerata terzo. Con le marchigiane sarà una bella prova di maturità per Mastrilli e compagne, ma dallo scrigno biancoblù può uscire qualsiasi cosa.

Antonio Montefusco