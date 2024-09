Iniziativa di Pallavolo Macerata e Banca Macerata. A due atlete le borse di studio Paolo Mercuri

È stata una giornata particolare nella sede di Banca Macerata perché l’incontro con la società Pallavolo Macerata è stato il momento per guardare al campionato di A2 di volley maschile e nel contempo per ricordare Paolo Mercuri, il talent scout e allenatore biancorosso scomparso tragicamente tre anni fa, consegnando due borse di studio che portano il suo nome ad atlete che hanno dimostrato di sapere tagliare significativi traguardi nello sport e nella scuola. Le due borse di studio sono state date alla dodicenne Anna Bisconti, tesserata per la Ginnastica Macerata e di recente convocata nella nazionale di aerobica, e alla quattordicenne Beatrice Stagnaro, specialista nel getto del peso e lancio del disco con la società Atletica Avis Macerata. Le due hanno ricevuto una gift card dal valore di 500 euro spendibile negli esercizi del Centro commerciale Val di Chienti. Un progetto, sostenuto e promosso, dalla società Pallavolo Macerata assieme a Banca Macerata.

L’incontro è stata anche l’occasione per gettare lo sguardo sulla stagione alle porte. "C’è grande soddisfazione – ha detto Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata – ad accompagnare questa squadra competitiva in giro per l’Italia. Banca Macerata-Fisiomed è un’eccellenza nel volley nazionale e siamo fieri di rappresentarla con il nostro nome". È poi intervenuto Toni Guardiani, dg dell’istituto di credito: "Siamo orgogliosi – ha detto – di dare il nome anche al palas dove ho visto disputare coinvolgenti e importanti partite di pallavolo". L’assessore Riccardo Sacchi ha ricordato gli investimenti dell’Amministrazione nello sport. "La città – ha detto – ha dimostrato di avere la pallavolo nel suo Dna". Lo scorso anno la squadra ha centrato la promozione in A2. "Oggi – ha detto Gianluca Tittarelli, presidente della società – comincia una nuova avventura e sono felice di poterla condividere con gli sponsor che hanno dimostrato particolare sensibilità per i nostri progetti". Italo Vullo, direttore generale del club, guarda avanti. "Quest’anno – ha osservato – abbiamo un importante compito: stabilizzare quanto è stato costruito lo scorso anno. Ci presentiamo al via con un mix di giocatori importanti: molti sono giovani, altri più esperti e alla regia c’è il palleggiatore e capitano Sebastiano Marsili, con noi dallo scorso anno così come l’allenatore Maurizio Castellano. Mi piacerebbe vedere i giocatori divertirsi e coinvolgere il numeroso pubblico".