Inseguendo la vetta. La squadra di Fabbietti sbanca San Severino

0

CASTELFERRETTI

3

SIOS : Muscolini, Plesca, Petrocchi, Ferrara, Molinari, Corradini, Marinozzi, Magnanini, Valentini, Rizzuto, Paolucci, Tarquini. All. Pasquali.

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Toccacieli, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia, Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti, Palazzesi. All. Fabbietti.

Arbitri: Rosignoli-Nampli.

Parziali: 21-25, 19-25, 23-25.

La Sabini non conosce ostacoli e passa nettamente anche a San Severino sul campo della neopromossa. Nel primo set Castelferretti è brava a gestire il minimo vantaggio contro i locali vogliosi di rialzarsi. Nel secondo parziale l’entrata di Paolucci scuote i locali, ma per poco. Una serie di errori propizia il sorpasso decisivo della Sabini con Violini e Mancinelli sugli scudi sia in attacco che a muro. Nel terzo parziale a fare la differenza è il servizio di Schiavoni prima e Mariotti poi a fare la differenza. Ottava vittoria consecutiva della Sabini.