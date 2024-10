Invicta, buonissima la prima. Successo da incorniciare

L’Invicta vince la prima di campionato di B maschile rifilando un netto 3-0 all’Upc Volley Camaiore (25-23, 25-19, 25-23). Vittoria importante, considerato che il Camaiore punta alla vittoria del campionato contando sulle prestazioni dell’opposto Paoletti, un centrale titolare in A3 nella passata stagione e l’altro che ha vinto lo scorso campionato di serie B. "Questo per dare la misura del nostro successo sulla squadra avversaria – spiega il presidente Andrea Galoppi –. Sono contento, perché abbiamo giocato un precampionato faticoso e non era scontato giocare una partita di così alto livello". Ottima la prestazione da parte di tutti, anche dei nuovi arrivati.

Nel primo set Camaiore parte bene, ma la formazione di Rolando trova il ritmo giusto per andare avanti a metà punteggio sul 14-12. Sul 24-23 Paoletti è murato da Alessandrini e i biancorossi vincono il primo set. Nel secondo l’invicta controlla per 20-15 ed il secondo set si chiude con il punteggio di 25-19. Nel terzo set la sfida si gioca punto a punto. Il sestetto avversario non molla e punta a rimanere in partita e portare i grossetani al quarto set. Camaiore va avanti 21-20. Pellegrino mette palla a terra con un preciso diagonale, ma sono gli ospiti ancora a condurre il set per 22-21. Ielasi buca il muro e conquista il punto del 22 pari, 23 pari con Pellegrino, poi l’Invicta si procura il match point ancora con una bella giocata di Ielasi. Il muro di De Matteis mette la parola fine.