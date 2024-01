Invicta, ko con onore. Il Castelfranco vince 3-2

L’Invicta di coach Fabrizio Rolando tiene testa alla capolista Arno Volley Castelfranco e cede solamente 3-2 dopo due ore e mezzo di battaglia. Ko a testa alta per la formazione maschile di serie B che, al rientro in campo dopo le festività, ha perso 3-2 (26-24, 30-28, 20-25, 21-25, 13-15) dopo essere stata avanti 2-0. Un avvio importante di Alessandrini e compagni che avevano vinto i primi due set ai vantaggi per poi cedere i tre set seguenti. Il dodicesimo turno del girone "F" di serie B maschile quindi sorride alla capolista che allunga sulle inseguitrici, tra cui i grossetani. Nel primo set Pellegrino, Galabinov ed Alessandrini hanno giganteggiato contro un avversario di assoluto valore e con Ielasi e De Matteis che hanno dato il proprio contributo sia in attacco che in difesa. Nel primo set gli ospiti sono partitie meglio, portandosi prima sul 5-2 e poi sull’11-6 e 14-7; da lì in poi i padroni di casa si sono sciolti ed hanno iniziato un’incredibile rimonta che li ha portati a meno 5 punti, sul 19-14, e poi all’aggancio sul 22 pari. Gli ospiti sono stati in grado di gettare alle ortiche un cospicuo vantaggio, mentre l’Invictavolleyball ha preso fiducia anche grazie ad una difesa importante. Il braccio di ferro finale è andato ai padroni di casa 26-24. Nel secondo set le due formazioni hanno iniziato punto a punto finché la capolista non ha provato ad allungare con i maremmani sempre ad inseguire a pochi punti di distanza. Poi c’è stato il sorpasso del 17-16 ed una serie di continui ribaltamenti di fronte, fino al 23 pari e poi al 24-23 per gli ospiti. L’Invictavolleyball però ha avuto la forza di non mollare mai rimanendo sempre in partita e portandosi 29-28 per un errore in battuta del Castelfranco. Il secondo set è arrivato poi per un errore in attacco degli ospiti. Nel terzo set la partita è proseguita sulla falsariga del secondo set, con le due formazioni in equilibrio fino all’allungo decisivo degli ospiti avanti sul 21-16. Un break importante che i padroni di casa non sono più riusciti a ricucire per il 2-1. Nel quarto set invece i due team si sono sfidati a suon di colpi fino all’11 pari finché Castelfranco non ha trovato l’allungo giusto per andare a vincere e pareggiare i conti. Nel quinto set i padroni di casa si sono ritrovati avanti 5-4 e poi 8-6 e 10-6 finché qualcosa non si è inceppato. Forse la formazione di Rolando ha avuto fretta di chiudere l’incontro, consentendo agli ospiti di rimontare e vincere. L’Invictavolleyball guadagna comunque un punto.