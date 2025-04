Invicta Sol Caffè trionfa contro San Martino: sesta vittoria consecutiva in serie B

Sesta vittoria consecutiva per l’Invicta Sol Caffè nel campionato di serie B maschile. Doveva essere vittoria e così è stata. Anche se i ragazzi di coach Fabrizio Rolando hanno sudato parecchio per avere la meglio (3-2: parziali 23-25, 26-24, 20-25, 25-21, 15-13) del San Martino, formazione di Reggio Emilia che tallonava proprio i grossetani in classifica. Invicta adesso a quota 43 punti in classifica (quinto posto) e San Martino che sale a quota 40.

È stata una sfida lunga e durissima con la formazione di Rolando che è partita male, cedendo il primo set agli ospiti. Ospiti partiti forte, portandosi avanti 5-2 e poi un con clamoroso break hanno messo la freccia portandosi sul 13-4 fino al time out chiesto da Rolando. Sistemate le cose i grossetani hanno pareggiato i conti, rimettendo sui giusti binari l’incontro anche se San Martino è stato bravo a non cedere e tenere sempre un paio di lunghezze di vantaggio fino alla fine. Molto combattuto anche il secondo set, poi vinto ai vantaggi dai grossetani: set iniziato sul perfetto equilibrio, punto a punto, poi un mini allungo grossetano ha fatto sperare nella vittoria finché il match non è arrivato sul 24 pari, poi deciso da un attacco di Pellegrino e dal muro di Cordano. Terzo set nuovamente vinto dagli ospiti bravi ad approfittare di un allungo sul finale di set; idem, ma al contrario il quarto set. Al quinto l’Invicta ha allungato sul 7-4 rimanendo poi in vantaggio fino alla fine.