Irriconoscibile Olimpia. Vicenza la travolge

OLIMPIA TEODORA 0VOLKSBANK VICENZA 3(18-25, 22-25, 11-25)

OLIMPIA TEODORA: Poggi 1, Pirro 5, Marchesano 5, Fabbri 1, Casini 7, Balducci 4, Franzoso (L); Toppetti, Gabrielli, Piraccini (2L), Nika, Missiroli 1. All. Rizzi.

VICENZA: Boninsegna 12, Roviaro 4, Spinello 5, Digonzelli 5, Pegoraro 18, Ghezzi 11, Morra (L); Sesenna 3. All. Cavallaro.

Vicenza si aggiudica agevolmente il recupero della 19esima giornata, non disputata per maltempo. Le venete hanno imposto una maggiore motivazione, riconquistando il secondo posto, nei confronti di un’Olimpia che ha approcciato male l’impegno, disputando una partita brutta per la prima metà e bruttissima nella seconda. Primo set dominato dagli errori, che alimentano metà del magro bottino ravennate. Le vicentine allungano 7-3, l’Olimpia pareggia a 17 al termine di una spettacolare azione chiusa da una Casini in giornata-no. Due aces della ex Spinello chiudono la frazione. L’Olimpia concentra nella prima parte del secondo set le cose migliori. Scappa sull’8-3, ma un terribile parziale di 2-12 rovescia le sorti. Due muri consecutivi (dei soli 5 complessivi) riducono da 20-24 a 22-24, ma non bastano. Nel terzo set le giallorosse non hanno più niente da opporre. Solo a punteggio compromesso Rizzi dà aria al sestetto, mettendo in campo tutte le seconde linee comprese Benzoni (4 punti quasi consecutivi) e Margot Piraccini (classe 2009) che sostituisce la fin qui inamovibile libero Franzoso.

Marco Ortolani