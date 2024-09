Jolly Fucecchio, nuova era: "Saremo protagonisti"

Un roster rinnovato e un nuovo allenatore alla guida. È con queste basi che il Jolly Volley Fucecchio è pronto a tuffarsi in una nuova tanto impegnativa quanto stimolante stagione di Serie C regionale. La compagine bianconera, che ancora una volta si presenta ai nastri di partenza con ambizioni importanti, è stata inserita nel girone B con Migliarino, Grandi Turris, Tomei Livorno, Invicta Barbarossa Grosseto, Kabel Prato, Cascina, Massa Carrara e Torretta Livorno. Il campionato prenderà il via il 5 ottobre con la regular season che si chiuderà il 15 febbraio 2025.

Poi, in base al piazzamento in classifica, la formula prevede la disputa della pool promozione o della pool salvezza, a partire dal primo marzo. Questo nuovo corso del Jolly Fucecchio è stato affidato alla conduzione tecnica di Luca Orsolini, ex giocatore e allenatore della Pallavolo Cascina, che oltre alla sua grande esperienza porta in dote pure una profonda conoscenza del panorama pallavolistico locale. Il nuovo coach sarà affiancato da Maicol Pascale nel ruolo di secondo allenatore e da Alessio Signorini, che saluta la pallavolo giocata, in quello di assistente per il reparto palleggiatori. "Il nostro obiettivo è arrivare pronti e determinati alla prima partita di campionato – dichiara Orsolini –. Il girone è molto equilibrato e ogni partita sarà una battaglia. Vogliamo essere protagonisti e giocarci le nostre carte fino in fondo".

Per quanto riguarda la rosa, la cui ossatura è comunque rimasta invariata, invece le novità sono rappresentate da Lorenzo Fioretti, centrale classe 2001; Samuele Chiarugi, palleggiatore classe 1996 e Alessandro Camorani, giovane schiacciatore nato nel 2006.

Hanno poi salutato la compagnia Edoardo Galeone, che torna alla Folgore San Miniato con Giovanni Dardano, Andrea Lazzeri (all’Evp Pontedera) e Iacopo Caciagli (anno sabbatico). Questa la rosa completa. Palleggiatori: Matteo Montagnani; Samuele Chiarugi. Centrali: Biagio Bottari; Enrico Pantani; Lorenzo Picchi; Lorenzo Fioretti. Liberi: Diego Li Vecchi; Tommaso Desiderato. Bande: Lorenzo Cantini; Giacomo Caramelli; Lorenzo Pasquetti; Alessandro Camorani. Opposti: Paolo Salini; Fabio Minicozzi: Universale: Matteo Pertici.