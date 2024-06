Junior League. Successo di Ravenna alle finali nazionali. I biancorossi chiudono al settimo posto

Le intense settimane delle finali nazionali giovanili sono terminate per l’Academy Volley Lube con la partecipazione alla 31ª edizione della Junior League. In Emilia sono scese in campo le 8 migliori formazioni Under20 della penisola e Ravenna ha conquistato il titolo tricolore grazie al successo per 3-1 in finale su Trento. Il trofeo è stato consegnato da Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo Serie A. ed Mvp è stato votato il ravennate Mattia Orioli. I ragazzi biancorossi di coach Gianni Rosichini invece hanno concluso la manifestazione al 7° posto. Nell’ultima partita hanno superato 3-1 Cisterna, mentre in precedenza avevano sempre perso nel girone. Un gruppo di quelli proibitivi perché i lubini avevano come rivali Valsa Group Modena, Gamma Chimica Brugherio e Mint Vero Volley Monza. Insomma la stagione delle giovanili va in archivio senza trionfi stavolta per il vivaio di Civitanova, comunque condita dai due preziosi argenti grazie ai risultati di Under15 e Under14.

Questa la rosa dell’Under20: Ionut Ambrose, Marco Baldoni, Giuseppe Bonanni, Gianluca Cremoni, Francesco Giacomini, Filippo Melonari, Michele Menchi, Gaetano Penna, Davide Raccosta, Marco Stambuco, Francesco Stella, Francesco Vecchietti. Allenatore Gianni Rosichini; assistente allenatore Alessandro Paparoni; fisioterapista Tommaso Pagnanelli; preparatore atletico Andrea Angeletti; dirigente accompagnatore Massimiliano Montecchiari.

an. sc.