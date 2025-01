La 4 Torri affida la panchina a De Marco. Coach Fortunati allenerà le giovanili

I risultati al di sotto delle attese costano la panchina della prima squadra della 4 Torri Volley ad Andrea Fortunati, che lascia l’incarico di allenatore del gruppo di serie B continuando però a lavorare all’interno della società in qualità di tecnico delle selezioni di serie C e Under 19 e coordinatore del settore giovanile. La società granata ha deciso di affidare il timone a Roberto De Marco, un allenatore che conosce la categoria al quale si chiede di dare una scossa e magari tornare in lotta per una zona playoff che adesso è lontana 10 punti. "Innanzitutto grazie a coach Fortunati, un tecnico che stimiamo e che continuerà a lavorare con noi portando avanti il progetto legato al vivaio – spiega il direttore generale Roberto Poli –. La società però vuole cambiare rotta, e ci siamo affidati a un allenatore esperto di questa categoria come De Marco. Non ci aspettavamo di perdere così tante volte: la zona playoff è lontana, ma continuiamo a crederci. Inoltre, nelle prossime stagioni ci sarà una rivoluzione dei campionati di pallavolo, quindi è importante arrivare più in alto possibile". Se n’è andato anche l’opposto Cherin, che il club dovrà rimpiazzare prima possibile. Del resto, come hanno sottolineato il direttore operativo Giorgio Ferroni e lo storico consigliere Ulderico Baglietti, la 4 Torri Volley ha un progetto ambizioso che non è ancora decollato ma è destinato a farlo.

"Ringrazio il club per l’opportunità, che mi responsabilizza molto – confessa coach Roberto De Marco –. Devo dare la scossa alla squadra, ne sono consapevole: pretendo tanto dal sottoscritto e dai ragazzi, l’impegno non mancherà di sicuro. Il mio percorso? Ho allenato due anni il Rubicone in Volley e in precedenza a Ravenna, ottenendo buoni risultati. So che la società aveva fissato obiettivi importanti che ora sono distanti, ma non è detto che non si possa recuperare. Per quanto riguarda la squadra, la dirigenza è alla ricerca di un opposto che garantirebbe maggiore equilibrio". A nome della squadra prende la parola capitan Federico Morelli, rammaricato per la separazione con coach Fortunati ma pronto a dare il massimo per il nuovo allenatore. "Ringraziamo Fortunati per il lavoro svolto: è un ottimo allenatore che può dare molto in campo giovanile – assicura –. Diamo il benvenuto a De Marco, assieme al quale ci aspettano una serie di partite importanti: le ultime del girone di andata e tutte quelle di ritorno. A prescindere dai risultati, vogliamo fare appassionare più persone possibili al nostro bellissimo sport".

Stefano Manfredini