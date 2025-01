Yuasa Oggi a Padova per continuare a salire

Saranno tantissimi, almeno due pullman e tante auto private (circa 150 complessivamente con in testa il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi), oggi a mettersi in movimento verso Padova dove alle ore 17 scenderà in campo la Yuasa Battery Grottazzolina per una sfida dal peso specifico altissimo per la classifica. Per la Yuasa la possibilità di dare continuità al tris di risultati utili del mese di dicembre ma non sarà facile al cospetto di una squadra in palla come quella padovana.

Tra l’altro sarà la prima gara di un ciclo intensissimo per la Yuasa ma coach Massimiliano Ortenzi invita tutti a pensare ad un impegno alla volta: "Il focus è sulla gara di Padova che è il nostro prossimo impegno. Gara difficile perché loro in casa hanno sempre fatto benissimo. C’è un po’ di rammarico per la sconfitta dell’andata perché potevamo vincere quella gara, giocata punto a punto al netto di qualche problema di troppo che abbiamo avuto. Ma guardando al presente andiamo a Padova consapevoli di poter fare la nostra partita, di essere aggressivi e incisivi al servizio per tenere la loro ricezione lontano da rete e crearci le nostre opportunità da sfruttare al meglio, come abbiamo fatto nelle ultime uscite. Durante la sosta abbiamo lavorato duro, i ragazzi hanno un po’ staccato la spina perché era importante anche ricaricare ma soprattutto abbiamo continuato a prepararci al meglio. Quello che abbiamo fatto di recente è frutto di un lavoro importante, fatto in un certo modo, recuperando tutti quanti anche se ci portiamo dietro ancora qualche acciacco. I tifosi? Ci saranno anche a Padova ed è importante perché per i ragazzi questo sostegno è basilare. Dobbiamo ancora fare tanto per arrivare al nostro obiettivo anche se la strada intrapresa in questo girone di ritorno è quella giusta e dobbiamo continuare a spingere in questa direzione".

Sulla stessa linea il giovane centrale Francesco Comparoni, che si sta ritagliando sempre più spazio nelle rotazioni della squadra. "In questa Superlega bisogna dare sempre il 100% in ogni gara per portare via qualcosa di buono. A Padova troveremo una squadra ben rodata, protagonista di un ottimo campionato. Noi siamo reduci da una serie utile importante a dicembre e puntiamo a portare via punti ad ogni uscita come abbiamo fatto con Modena e Verona. Chiaro che poi dobbiamo misurarci con l’avversario di turno, ma noi daremo il 100%. Io cerco di spingere sempre al massimo in allenamento, dalla sala pesi fino al riscaldamento pre-gara. Sono tra i primi ad arrivare in palestra e tra gli ultimi ad uscire. Voglio fare bene e migliorarmi sempre, questo è il mio obiettivo personale. Confido di riuscire a crescere ancora da qui a fine stagione per centrare l’obiettivo della salvezza. Per questo voglio dare il mio contributo alla Yuasa".

Roberto Cruciani