La 4 Torri non decolla mai. Un’altra caduta casalinga

4 torri volley

1

bassano

3

Parziali: 20-25, 33-31, 19-25, 20-25

La 4 Torri Volley chiude l’anno solare nel peggior modo possibile, incassando contro il Bassano Volley la quarta sconfitta casalinga su cinque dall’inizio del campionato di serie B. I granata restano così imbottigliati a metà classifica, allontanandosi sempre di più dalla zona playoff. Una battuta d’arresto netta e pesante quella che rimediano Morelli e compagni, che nelle prossime tre settimane dovranno riflettere sui motivi di un avvio di stagione così al di sotto delle aspettative e lavorare sodo per invertire la rotta dopo la sosta. Coach Fortunati manda in campo Zanni palleggiatore, Grazzi opposto, Aprile e Pavani centrali, Rossetti e Rossatti schiacciatori, Poli libero. La 4 Torri dimostra subito di non essere in giornata, con tanti errori in ricezione che spianano la strada al Bassano Volley (1-5 e 9-14). I granata recuperano faticosamente punto dopo punto, fino all’ace di Zanni che rimette il set in equilibrio (17-17). L’inerzia è promettente, ma la ricezione fa ancora cilecca e gli ospiti ne approfittano chiudendo abbastanza agevolmente sul 20-25. Ricezione ancora problematica pure nel secondo parziale (5-9), poi improvvisamente la 4 Torri Volley cambia marcia trascinata da Rossatti (19-16).

Il finale del parziale è sul filo del rasoio, con un braccio di ferro infinito che premia la squadra di Fortunati (33-31 con ace decisivo di Cherin). Comincia in maniera incoraggiante il terzo set (6-3 sul muro di Cherin), ma è un fuoco di paglia perché la 4 Torri Volley si spegne e Bassano Volley rimette la testa avanti sul 13-14 per poi chiudere 19-25. Stesso copione nel quarto e ultimo set, coi granata che partono male (9-13) e poi danno l’impressione di poter ribaltare la situazione (13-13). Si tratta però soltanto di un’illusione, perché i veneti tornano a comandare le operazioni (15-21) aggiudicandosi con merito l’intera posta in palio (20-25). Dopo la pausa del campionato, la 4 Torri Volley tornerà in campo sabato 11 gennaio a Trento nella penultima giornata del girone di andata.

Stefano Manfredini