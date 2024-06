La bella iniziativa. A Pontedera il gran "Galà del beach volley»

L’Open Day, al Centro Polivalente della Bellaria, ha confermato la vitalità della Era Volley Project di Pontedera. I partecipanti al "galà del beach volley" (sport "cugino" della pallavolo indoor), hanno conosciuto lo staff tecnico, ricevendo informazioni per le iscrizioni ai successivi corsi che si terranno due volte la settimana: il martedì e il giovedì. Gli iscritti saranno divisi per fasce di età: Juniores (11-14 anni dalle 18 alle 19,30), Senior (15-18 anni dalle 19,30 alle 21) e Open (oltre i 19 anni dalle 21 alle 22.30). Sono previsti sconti per i tesserati. Per iscriversi occorre rivolgersi a Mirko (345-7038648) e Francesco (348-8551437).

Gli ospiti speciali, all’Open Day sono stati: Edoardo Pantalei, palleggiatore militante in B nel Gruppo Lupi Pontedera, non che vicecampione nazionale Under 20, Agata Zuccarelli capitano della FGL-Zuma neopromossa in A2 e vincitrice della Coppa Italia ed ex campionessa italiana di beach volley e Mirko Verbeni, maestro federale di beach volley. Presente pure lo staff tecnico della Turtle Beach. La società sportiva EVP Pontedera prosegue quindi nella sua opera di ricostruzione e riorganizzazione del movimento pallavolistico nel territorio di Pontedera e della Valdera, dando vita ad una sezione specifica dedicata al beach volley.

Mancando sul territorio un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze appassionate di questa disciplina, la società Era Volley Project, ha deciso di inaugurare in collaborazione con l’Associazione Turtle Beach, la Beach Volley Accademy, una scuola specializzata, aperta a tutti, maschi e femmine, per dare la possibilità ai giovani e non solo di cimentarsi in questa attività, venendo seguiti da tecnici federali.

Marco Lepri