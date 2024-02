La carica Pellegrini. "Daremo tutto. Vogliamo riuscire a lottare alla pari»

Insieme a Riccardo Copelli c’era anche lo schiacciatore biancoblu Federico Pellegrini. "Domenica vogliamo esprimere il nostro miglior gioco per poter lottare alla pari contro una squadra molto forte". Queste le prime parole da Ricci Bus del giovane atleta della Emma Villas. "In questo periodo stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, la sconfitta al tiebreak contro Brescia non ha intaccato quelle che sono le nostre sicurezze". Testa e concentrazione massime sul prossimo avversario, che apre una serie di partite molto importanti in chiave conquista miglior piazzamento nella griglia playoff. "Stiamo lavorando bene e siamo pronti per andare a giocarcela a Ravenna. I nostri prossimi avversari sono a mio avviso una delle squadre più forti del torneo insieme a Grottazzolina, attuale capolista, e a Cuneo. Dobbiamo pensare al nostro gioco e migliorare ancora in vista dei playoff quando ogni gara sarà decisiva".