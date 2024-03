La Cip Ghizzani è inarrestabile. Successo per Timenet e Montelupo

Nella Serie C femminile prosegue la marcia della Cip-Ghizzani di Castelfiorentino che, mantenendo fede al pronostico, si impone in casa sulla Montebianco di Pieve a Nievole con un eloquente 3-0, con parziali (25-21; 25-8; 25-12) che non lasciano dubbi sulle differenze in campo. Solo nel primo set c’è stata una iniziale resistenza delle ospiti, ma poi le castellane hanno preso in mano la partita e l’hanno portata fino in fondo in maniera autorevole. L’Asd Fucecchio ha fatto quanto il pronostico le chiedeva e si è imposta per 3-1 (25-18; 22-25; 25-14; 25-22) in una partita che ha visto le ospiti lottare fino al quarto set con coraggio. Le bianconere si erano imposte bene nel primo set, ma nel secondo hanno subìto il ritorno delle ospiti che sono in lotta per non retrocedere, e si sono imposte per 22-25. Ma nel terzo le fucecchiesi sono ripartite e si sono imposte facilmente per 25-14. Il quarto set è stato il più combattuto, ma alla fine le bianconere si sono imposte per 25-22.

Al PalAramini la Timenet Empoli Pallavolo si è imposta per 3-0 (26-24; 25-18; 25-15) sull’Asd Aglianese, conquistando così tre punti importanti nella lotta per accedere ai play-off. La partita è stata molto incerta solo nel primo set che è stato combattuto, con capovolgimenti di fronte continui e che ha avuto una svolta nel finale con un break di 5-0 sul 19-21 cui ha fatto seguito una lotta al cardiopalma ai vantaggi finali che però le giallonere hanno fatto loro per 26-24. Il secondo e il terzo set, con le ospiti visibilmente stanche e sfiduciate, hanno visto la facile vittoria delle empolesi che ora sono a 38 punti, tre più della terza in classifica.

L’Asd Montelupo ha dovuto sudare molto per aggiudicarsi una partita combattuta a Calenzano contro il fanalino di coda Tema Project. Le locali si sono aggiudicate i primi due set ma poi sono state rimontate con una certa facilità. Lo score (28-26; 25-20; 22-25; 21-25; 12-15) dà quindi ragione alle montelupine che hanno dimostrato una grande maturità, non scoraggiandosi dopo le prime due frazioni e travolgendo le avversarie nella seconda parte della partita.

In campo maschile, la Jolly Volley Fucecchio è riuscita ad imporsi nella palestra comunale di piazza Don Vivaldi a San Miniato Basso per 2-3 alla fine di un derby, come tradizione, molto combattuto. Già il primo set si è protratto fino ai vantaggi dove i bianconeri si sono imposti per 29-31. Ma nel secondo set c’è stata la pronta risposta dei locali che si sono imposti facilmente per 25-17. Nel terzo set nuovo balzo dei fucecchiesi che si sono imposti per 18-25, ma nel quarto i sanminiatesi hanno risposto con un chiaro 25-21. Al tie break però i bianconeri sono entrati decisi in campo e si sono imposti per 12-15. Applausi per tutti i giocatori da parte dello sportivissimo pubblico.

Francesco De Cesaris