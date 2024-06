La Cip Ghizzani è super. E ora il derbyssimo

PORCARI

1

CASTELFIORENTINO

3

MC DONAL’S PORCARI: Agostini, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Forte, Innocenti A., Innocenti C., Milicia, Monchi, Ricci, Battellino (L1), Bangoni (L2). All. Grassini.

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO CIP GHIZZANI: Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari, Malatesti, Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni, Picchianti (L1), Aglietti (L2). All. Buoncristiani.

Arbitri: Pagliaro e Nannicini di Prato.

Parziali: 23-25; 25-21; 17-25; 18-25.

PORCARI – LA Cip Ghizzani Castelfiorentino in trasferta a Porcari si è imposta autorevolmente alla fine di una gara che l’ha vista tenere quasi sempre in pugno il bandolo della matassa. Pietro Giacomo Buoncristiani ha sfruttato al meglio la sosta di 15 giorni all’interno dei play-off per affrontare un’avversaria che era stata costruita per la promozione diretta. Il primo set ha visto le due squadre lottare punto su punto nel tentativo di supertarsi ma le castellane hanno trovato lo spunto finale per imporsi 23-25. Nel secondo set arriva la pronta risposta delle lucchesi che hanno dimostrato il loro valore, allontanandosi subito per poi amministrare fino al 25-21. Coach Buoncristiani ha saputo richiamare all’ordine il gruppo che ha risposto da par suo infilando due set di fila con altrettante vittorie che non hanno dato adito a incertezze chiudendo rispettivamente 17-25 e 18-25. Sabato derbyssimo decisivo alla palestra Enriquez fra I’Giglio ed Empoli per il salto in B2.