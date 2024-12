La Clai aspetta Costa Volpino: "Servirà la tattica giusta"

Ci sono partite che sono più importanti di altre. Un allenatore o un addetto ai lavori non risponderanno mai a questo quesito, si limiteranno a dire: "Ogni match assegna tre punti come tutti gli altri". La gara che la Clai giocherà domani con Costa Volpino (PalaRuggi ore 17) è un crocevia importante nel cammino delle imolesi. Quello con le bergamasche è uno scontro diretto per giocare in A2 pure l’anno prossimo, le ospiti sono quinte e hanno un punto di vantaggio in graduatoria. All’andata la Clai vinse 3-0, e ripetersi con qualsiasi punteggio anche in questo ritorno significherebbe avere i confronti diretti a favore al termine della regular season e maggiori chance di occupare quel quinto posto che vale la poule promozione e la salvezza automatica.

Imola è reduce dalla sconfitta con San Giovanni in Marignano seconda forza del campionato alle spalle di Messina: "La squadra sta bene – commenta coach Caliendo – ed è motivata per affrontare una partita in cui sarà importante giocare bene e fare risultato". Quella di domenica è una partita in cui sarà importante non perdere: "Una gara dove l’aspetto tattico sarà importante, in quanto a differenza dell’andata, loro hanno modificato gli interpreti ed il modo di giocare".

La classifica: Messina 31; San Giovanni in Marignano 28; Valsabbina Brescia e Macerata 24; Costa Volpino 14; Clai e Castelfranco 13; Lecco 10; Casalmaggiore 9; Mondovì 2.

Antonio Montefusco