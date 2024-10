La Clai cerca il primo sorriso: "Ora dobbiamo sacrificarci"

La Clai si sta preparando all’esordio casalingo di domenica, quando al PalaRuggi (ore 17) arriverà il San Giovanni in Marignano. Subito un derby davanti al pubblico amico, e l’occasione per riscattare la sconfitta rimediata nel primo turno sul campo del Messina: "Abbiamo perso la prima partita – commenta il presidente Stefano Mongardi –, ma si è vista l’impronta data dall’allenatore ed è quella giusta. Sappiamo di essere una squadra che deve lavorare e sacrificarsi per sorprendere le avversarie. Nel nostro sestetto ci sono cinque giocatrici che sono ventenni e vanno da chi è nata nel 2000 fino al 2004. Avere una squadra cosi giovane significa peccare d’esperienza, domenica a Messina questo si è visto soprattutto nel primo set quando eravamo avanti 24-21 e abbiamo perso 28-26".

Zero punti ma resta la prestazione fatta: "Di fronte c’era un team che ha tutto per salire di categoria, giocatrici che sono state in A1, la Diop ha indossato la maglia azzurra. La Clai ha ricevuto i complimenti dalle avversarie, le ragazze non hanno demeritato nonostante il gruppo sia tornato a casa senza nemmeno un punto, il set vinto ci da la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Dopo aver perso il primo set pensavo di prendere una scoppola, invece c’è stata una bella reazione e questa deve essere la nostra base di partenza per il derby che ci attende al PalaRuggi". Fra due giorni arriva in via Graziadei il San Giovanni in Marignano: "Avremo di fronte un’avversaria che gioca da tanti in anni in serie A2, sarà un bel banco di prova contro una squadra con tante brave pallavoliste di livello. Il nostro obiettivo è fare punti e metterci in marcia per la permanenza nella seconda categoria nazionale".

Intanto fervono i preparativi per allestire il palasport dove sul tradizionale parquet va montato il taraflex di lega identico su tutti i campi della serie A2: "Questo è uno sforzo logistico enorme – chiude Mongardi – perché noi siamo in 7/8 persone che si occupano di tutta la parte organizzativa del palasport che riguarda gli incontri. A Messina abbiamo visto all’opera una trentina di volontari, noi dovremo strutturarci da questo punto di vista, anche per quanto riguarda il video check che è appena arrivato. Fortunatamente abbiamo i genitori delle ragazze del nostro settore giovanile che ci aiutano nell’allestimento, ma ben venga chi ci aiuta".