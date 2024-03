La Clai di Caliendo non fa sconti a nessuno

CLAI IMOLA

3

GARLASCO

0

(25-18; 25-20; 25-19)

CLAI IMOLA: Cavalli 1, Rizzo 7, Cammisa 13, Migliorini 8, Rubini 7, Esposito 21, Mastrilli, Arcangeli, Gaffuri, Missiroli, Casotti, Fazziani, Isitor. All. Caliendo.

GARLASCO: Giroldi 1, Favaretto 7, Gallina 10, Badini 6, Borelli 1, Baggi 9, Angeleri, Galliano, Ravarini, Negri, Lombardi, De Martino, Montesanti, Milanesi All. Mattioli.

Arbitri: Ayroldi e Tavano.

Alla palestra Volta non si passa. La Clai giocando una partita sontuosa non ha lasciato scampo al Garlasco, lo scontro diretto fra formazioni che occupano i quartieri alti della graduatoria se l’è aggiudicato il team di Nello Caliendo. Un secco 3-0 maturato in soli 74 minuti in cui le imolesi hanno avuto la meglio sulle avversarie. Le padrone dei casa sono state brave a sfruttare la vena realizzativa di Esposito (21) e Cammisa (13). Tre punti d’oro che fanno classifica e vanno ad aumentare l’autostima della Clai. Con questi tre punti la Clai balza in testa alla classifica, l’incredibile sconfitta interna del Giusto Spirito Rubiera con Modena (0-3) ha regalato il primato alle ragazze di Nello Caliendo.

Una leadership meritata per quanto fatto vedere fino a questo momento, tra l’altro le reggiane non hanno ancora riposato, Imola sì. In un campionato cosi equilibrato in testa, la continuità di rendimento è fondamentale per poter arrivare in fondo al termine della regular season. Sabato Rizzo e compagne andranno a Pavia.