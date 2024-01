La Clai di Caliendo scalda il motore per ripartire

Sta per finire la lunghissima sosta del campionato di serie B1 femminile. L’ultima partita giocata dalla Clai e dalle sue compagne di viaggio è datata 16 dicembre 2023, si tornerà in campo sabato 13 gennaio quasi un mese dopo. Nell’ultima gara del vecchio anno, le ragazze di Nello Caliendo sono andate a vincere sul campo del Sassuolo lasciando alle emiliane solamente 52 punti nei tre set giocati. In questo quasi mese di allenamento, la Clai si è allenata sodo, ha rifinito la preparazione fisica e soprattutto lavorato a livello tecnico per studiare nuove soluzione tattiche, dando un maggiore coinvolgimento a chi ha trovato meno spazio nella prima parte di quest’annata 2023/2024. Imola è in testa alla graduatoria con 27 punti e due lunghezze di vantaggio su Garlasco, tre sulla coppia composta da Giusto Spirito Rubiera e Gosselengo. Rizzo e compagne hanno perso solo il derby con Forlì, 27 punti su 30 sono un buon bottino, frutto di 29 set aggiudicati e solamente 8 lasciati alle avversarie.

Le pieghe dei numeri dicono come la Clai abbia fatto fin qui una buona stagione, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato dello scorso anno quando i sogni imolesi si fermarono nella finale per salire in serie A2 persa con il Volley Team Bologna.

I mezzi per centrare l’impresa ci sono tutti, e in questa seconda parte di campionato servirà una Clai più o meno perfetta per riuscirci.

Il primo ostacolo da superare è il match interno che si giocherà sabato alla Palestra Volta (ore 18) con Piacenza, le emiliane in 10 punti hanno raccolto un solo punto.

Una partita da non sottovalutare, in primis perché è il primo impegno dopo le festività, in seconda battuta per la posizione occupata dalle avversarie. Servirebbe subito una vittoria per ripartire nella stessa maniera in cui era finito il 2023.

Antonio Montefusco