La Clai premiata in Comune: "Grande orgoglio per Imola"

LE CAMPIONESSE della Clai sono state ricevute in Comune dal sindaco Marco Panieri, insieme allo staff tecnico e ai vertici societari del club biancoblù. Non finisce l’eco per la grande vittoria delle ragazze allenate da coach Caliendo che hanno centrato la promozione in A2 di volley dopo avere dominato l’intera stagione.

È stata poi l’occasione per complimentarsi con le protagoniste di questa grande impresa sportiva e per uno scambio di doni. Da parte del sindaco Panieri un diploma a ciascun componente la squadra e la targa alla società sportiva; da parte delle atlete una maglia e un pallone da pallavolo, firmato dalle giocatrici, al sindaco.

"Ho ricevuto a Palazzo Comunale le atlete e lo staff tecnico della Csi Clai Imola – racconta il primo cittadino–, una squadra di pallavolo che ha segnato un risultato inedito e di grande orgoglio per tutta la città con la storica promozione in A2. Con tutte e tutti loro ho voluto complimentarmi e dare valore al loro impegno che dimostra ancora una volta quanto il tessuto sportivo locale, dal basket al nuoto, dal calcio a tutti gli altri sport, abbia molto da dare, da costruire e realizzare. Ancora una volta il nome della nostra città viene portato in alto".