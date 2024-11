La Clai sbatte contro il muro. Macerata si rivela più forte

CLAI IMOLA

MACERATA

3

(23-25; 12-25; 18-25)

CLAI IMOLA: Pomili 3, Rizzieri, Bacchilega 4, Pinarello, Mescoli 8, Ravazzolo 10, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Visentin, Bulovic 2, Messaggi, Gambini, Stival 11. All. Caliendo.

MACERATA; Bresciani, Battista 10, Morandini, Bonelli 1, Mazzon 12, Orlandi, Bulaich Simian 4, Braida, Busolini, Fiesoli, Sanguigni, Caruso 12, Decortes 18. All. Lionetti.

Arbitri: Dell’Orso e Proietti.

La Clai ha dovuto fare i conti con un’avversaria superiore in tutto e per tutto: Macerata ha fatto vedere cosa significhi essere una squadra di A2 che fa questa categoria ormai da anni. Le imolesi non hanno comunque sfigurato provando a opporre le proprie armi a un’avversaria capace di impensierire chiunque in questo campionato. Il primo set è stato molto spettacolare, le ragazze di Nello Caliendo sono state capaci di ribattere colpo su colpo, ma sul finale le giocate di Decortes (mvp) hanno fatto pendere la bilancia dalla parte delle ospiti. Se la Clai fosse riuscita a vincere il primo set, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente nei parziali successivi. Nella seconda partita, cominciata all’insegna dell’equilibrio, ma poi è uscita alla distanza la solita Decortes, Macerata ne ha approfittato prendendo il largo fino al 12-25 che ha dato alle ospiti il punto dello 0-2. Nel terzo set la Clai ha provato in tutte le maniere ad allungare la partita, ma si è dovuta scontrare ancora una volta con la forza e la disciplina di un’avversaria tosta e ben disciplinata in tutte le scelte tattiche fatte sul campo.

Lo strappo definitivo è arrivato sul 6-9, qui Clai ha provato a rientrare, ma senza grossi risultati, a quel punto Macerata ha allargato la forbice prendendosi il set decisivo. Tre punti d’oro per Macerata che ha consolidato l’attuale posto in graduatoria, mentre la Clai non ha raccolto nulla e si è vista agganciare da Casalmaggiore. L’A2 è un campionato impegnativo: Imola con i propri mezzi sta facendo quello che può e centrare la permanenza in categoria non sarà semplice. Ora le biancoblù avranno davanti una settimana di allenamenti per preparare al meglio la trasferta con Mondovì, un match dove è più o meno obbligatorio tornare a fare i tre punti.

a. m.